Динамо объявило о начале нового набора учеников в детско-юношескую школу

Просмотр детей разного возраста будет проходить в течение первого месяца осени.

ФК "Динамо" объявил о начале нового набора учеников в детско-юношескую футбольную школу "Динамо" им. Валерия Лобановского.

Осенний конкурсный набор детей в группы 2007-2012 годов рождения начинается с 1 сентября. ДЮФШ «Динамо» ждет всех желающих учиться футболу и в будущем стать профессиональным футболистом, сообщает официальный клубный сайт "Динамо".

Читайте такжеДинамо-Славия - тренер "Динамо" Хацкевич: мы стали на шаг ближе к Лиге чемпионов

Просмотр детей разного возраста будет проходить каждую субботу и воскресенье в течение всего месяца. «Динамо» ждет детей с 10 часов утра у ворот детско-юношеской базы «Динамо» на Нивках (улица Салютная, 35). При себе необходимо иметь спортивную форму и обувь, оригинал свидетельства о рождении, мяч и медицинскую справку.

При наборе будет проводиться тестирование. Тренеры будут обращать внимание на скоростные качества ребенка, координацию движений и способность к игровому мышлению. Обучение в ДЮФШ «Динамо» им. Валерия Лобановского бесплатное.

Как сообщал УНИАН, недавно "Динамо" провело презентацию новичков, среди которых 18-летний нападающий Владислав Супряга.