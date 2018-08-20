Стал известен арбитр матча плей-офф Лиги чемпионов Аякс - Динамо

Главным рефери будет француз Клеман Тюрпен.

Стала известна бригада арбитров на первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов между голландским "Аяксом" и киевским "Динамо".

Как сообщает официальный сайт ФК "Динамо", на поединке будет работать бригада арбитров из Франции во главе с 36-летним Клеманом Тюрпеном. Тюрпен является арбитром ФИФА с 2010 года. Работал на матчах финальных турниров ЧЕ-2016 и ЧМ-2018. По гражданской профессии — юрист.

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Дважды Тюрпен пересекался с «Динамо» на европейской арене. На стадии группового турнира Лиги Европы 2013/2014 «бело-синие» на выезде обыграли швейцарский «Тун» (2:0), а Тюрпен удалил динамовца Дьемерси Мбокани уже на 17-й минуте. В групповом турнире Лиги чемпионов 2016/2017 Тюрпен зафиксировал выездное поражение «Динамо» от португальской «Бенфики» (0:1).

Ассистенты арбитра на матче "Аякс" - "Динамо" - Николя Дано и Сириль Грингуар.

Наблюдатель арбитража УЕФА — Леван Паниашвили (Грузия).

Делегат УЕФА — Гейр Шорштейнссон (Исландия).

Напомним, что матч «Аякс» — «Динамо» состоится в среду, 22 августа, в Амстердаме на стадионе «Йоханн Кройфф Арена». Начало — в 22:00 по киевскому времени.