На первой домашней игре Реала без Роналду установлен антирекорд посещаемости за 9 лет

Число зрителей на трибунах 80-тысячного стадиона "Сантьяго Бернабеу" оказалось неожиданно маленьким.

На первом домашнем матче "Реала" после ухода Криштиану Роналду установлен антирекорд посещаемости за последние 9 лет.

Как сообщает "ТСН-Проспорт", матч "Реала" против "Хетафе" (2:0) посетили только 48 466 зрителей. Это самый низкий показатель посещаемости 80-тысячного стадиона "Сантьяго Бернабеу" за последние 9 лет.

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Последний раз домашнюю игру Королевского клуба посещало меньшее количество болельщиков в конце сезона-2008/2009, на матче "Реал" - "Мальорка". Примечательно, что это был последний поединок "Реала" перед собственными болельщиками перед приобретением Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед". Пока португальская звезда была в составе – посещаемость ниже не падала.

Причиной очередного спада посещаемости может быть смена стратегии развития мадридского клуба - в течение этого межсезонья "Реал" не покупал звезд мирового масштаба, кроме голкипера Тибо Куртуа, который пока даже не играет за "Сливочных".

Также ушел главный тренер – экс-звезда клуба Зинедин Зидан, вместе с которым "реалисты" выиграли три Лиги чемпионов подряд. Место на тренерском мостике занял менее медийный специалист – Хулен Лопетеги.

Как сообщал УНИАН, матчи чемпионата Испании с участием "Реала" и "Барселоны" могут проходить в США.