Украинский хавбек Зинченко близок к переходу в Бетис из Манчестер Сити

Стали известны подробности возможного трансфера.

Украинский хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко имеет перспективу продолжить карьеру в Испании. К полузащитнику проявляет интерес клуб Примеры "Бетис".

На прошлой неделе агенты Зинченко побывали в Севилье в офисе "Бетиса". При этом посредником в переговорах выступает брат Хосепа Гвардиолы Пере. В данный момент Зинченко ожидает окончательного решения "Манчестер Сити", сообщает "Футбол 24" со ссылкой на ABC.

"Сити" очень близок к тому, чтобы отпустить Зинченко. "Горожане" оценивают риски, связанные с тяжелой травмой Кевина де Брюйне. В этот уик-энд Александр Зинченко снова оказался вне заявки команды на матч АПЛ и не попал на общекомандную фотографию после разгрома "Хаддерсфилда".

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"Бетис" рассматривает Зинченко, как конкурента 22-летнему левому защитнику Хуниору. Также в клубе рассчитывают, что украинец сможет подстраховать центр полузащиты, если какие-то проблемы возникнут у Гуардадо. Главный тренер будет применять активную ротацию в течение сезона.

Сумма трансфера Зинченко из "Манчестер Сити" в "Бетис" еще не согласована. В то же время источник сообщает, что "Бетис" готов предложить Зинченко вполне приличную зарплату.

Украинец имеет еще один вариант продолжения карьеры – своеобразный фарм-клуб "Ман Сити" - испанскую "Жирону". Проявлял интерес к нему и шотландский "Селтик", а переход в "Вулверхэмптон" сорвался из-за желания самого игрока.