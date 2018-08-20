Украинский вратарь Реала Лунин может покинуть клуб
Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин может покинуть команду, в которую перешел нынешним летом из луганской «Зари». Мадридцы недавно приобрели вратаря сборной Бельгии Тибо Куртуа, так что 19-летнему Лунину будет тяжело конкурировать с экс-голкипером «Челси», а также с Кейлором Навасом.
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Как сообщает GOL digital, украинский футболист может продолжить карьеру в другом мадридском клубе - «Райо Вальекано». Эта команда рассматривает вариант с арендой игрока.
Если договориться о переходе Лунина не получится, «Райо» переключится на вратаря «Эспаньола» Роберто Хименеса.
Как сообщал УНИАН, украинец Андрей Лунин не смог завоевать с "Реалом" Суперкубок УЕФА. Его команда проиграла "Атлетико".