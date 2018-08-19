Украинский форвард Селезнев заработал удаление в чемпионате Турции за плевок в соперника
22:09, 19 августа 2018Футбол
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Нападающий отличился неспортивным поведением.
Евгений Селезнев / ФК "Акхисар"
Форвард сборной Украины Евгений Селезнев отличился неспортивным поведением в матче за турецкий клуб "Акхисар". В рамках чемпионата Турции команда украинца играла дома против "Ризеспора". На последней минуте первого тайма Селезнев заработал удаление.
Селезнев получил прямую красную карточку за плевок в соперника. Следует отметить, что украинца удалили с использованием системы VAR - после просмотра видеоповтора. Об этом сообщает "Трибуна".
В отсутствие украинского нападающего "Акхисар" не смог одержать победу в домашней встрече - 1:1.
Как сообщал УНИАН, недавно Евгений Селезнев стал героем матча за Суперкубок Турции, в котором его "Акхисар" сенсационно переиграл "Галатасарай".
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