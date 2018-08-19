Украинский форвард Селезнев заработал удаление в чемпионате Турции за плевок в соперника (видео)

Нападающий отличился неспортивным поведением.

Форвард сборной Украины Евгений Селезнев отличился неспортивным поведением в матче за турецкий клуб "Акхисар". В рамках чемпионата Турции команда украинца играла дома против "Ризеспора". На последней минуте первого тайма Селезнев заработал удаление.

Селезнев получил прямую красную карточку за плевок в соперника. Следует отметить, что украинца удалили с использованием системы VAR - после просмотра видеоповтора. Об этом сообщает "Трибуна".

В отсутствие украинского нападающего "Акхисар" не смог одержать победу в домашней встрече - 1:1.

На видео эпизод с Селезневым - начиная с 1:15.

Как сообщал УНИАН, недавно Евгений Селезнев стал героем матча за Суперкубок Турции, в котором его "Акхисар" сенсационно переиграл "Галатасарай".