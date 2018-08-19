Ворскла добыла волевую победу над Мариуполем благодаря автоголу

21:43, 19 августа 2018
Футбол
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&quot;Ворскла&quot; обыграла &quot;Мариуполь&quot; / vorskla.com.ua

В Полтаве завершился матч 5-го тура УПЛ, в котором "Ворскла" принимала "Мариуполь". Полтавская команда пропустила первой, однако не только отыгралась, но и в концовке вырвала волевую победу - 2:1. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

На 21-й минуте счет в матче открыл нападающий "Мариуполя" Фомин. Уже через 8 минут счет стал равным - красивым ударом через себя забил Кулач.

Решающий эпизод встречи произошел на 88-й минуте, когда полузащитник мариупольцев Полегенько забил гол в свои ворота. 

"Ворскла" набрала 6 очков и поднялась на 7-е место в турнирной таблице. 

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Теги: #УПЛ-2018/19