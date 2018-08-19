Ворскла добыла волевую победу над Мариуполем благодаря автоголу

Решающий мяч был забит за несколько минут до конца встречи.

В Полтаве завершился матч 5-го тура УПЛ, в котором "Ворскла" принимала "Мариуполь". Полтавская команда пропустила первой, однако не только отыгралась, но и в концовке вырвала волевую победу - 2:1. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

На 21-й минуте счет в матче открыл нападающий "Мариуполя" Фомин. Уже через 8 минут счет стал равным - красивым ударом через себя забил Кулач.

Решающий эпизод встречи произошел на 88-й минуте, когда полузащитник мариупольцев Полегенько забил гол в свои ворота.

"Ворскла" набрала 6 очков и поднялась на 7-е место в турнирной таблице.