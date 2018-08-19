Заря не смогла сломить сопротивление Олимпика в матче УПЛ

21:25, 19 августа 2018
Футбол
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facebook.com/FCZoryaLuhansk

Команды сыграли вничью - 0:0, сообщает официальный сайт Премьер-лиги. 

Футболисты "Зари" владели преимуществом на протяжении большей части матча, однако воплотить его в голы не смогли. Также, по всей видимости, сказалась усталость луганской команды после матча в Португалии с "Брагой", по результатам которого они прошли в плей-офф квалификации Лиги Европы.

"Заря" набрала 8 очков и сравнялась с "Черноморцем", с которым делит 4-5 места. У "Олимпика" 6 очков и 6-я позиция в таблице.

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Теги: #УПЛ-2018/19