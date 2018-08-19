Заря не смогла сломить сопротивление Олимпика в матче УПЛ

В Запорожье зафиксирована ничья - 0:0.

В Запорожье состоялся матч 5-го тура УПЛ, в котором "Заря" принимала "Олимпик".

Команды сыграли вничью - 0:0, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

Футболисты "Зари" владели преимуществом на протяжении большей части матча, однако воплотить его в голы не смогли. Также, по всей видимости, сказалась усталость луганской команды после матча в Португалии с "Брагой", по результатам которого они прошли в плей-офф квалификации Лиги Европы.

"Заря" набрала 8 очков и сравнялась с "Черноморцем", с которым делит 4-5 места. У "Олимпика" 6 очков и 6-я позиция в таблице.