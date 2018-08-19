Карпаты вырвали ничью на выезде в матче с Десной

Команда из Чернигова вела в счете после первого тайма - 2:0.

В Чернигове прошел матчи 5-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Десна» дома принимала «Карпаты». Поединок завершился боевой ничьей – 2:2.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Футболисты "Десны" вели в счете по итогам первого тайма - 2:0, но в результате упустили выигрыш. На 25-й минуте Безбородько вывел черниговскую команду вперед, а на 42-й отметился забитым мячом Фаворов.

"Карпаты" сумели переломить ход встречи. На 58-й минуте Мирошниченко отквитал один мяч, а за 10 минут до окончания основного времени львовяне сравняли счет - гол забил Мехремич.

У "Карпат" после пяти туров 5 очков, а у черниговчан - на один пункт меньше. Команды занимают соответственно 7-е и 8-е места в таблице.