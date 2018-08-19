Украинский футболист объяснил, почему отвернулся от флага России во время гимна

Виталий Федорив попросил не искать политической подоплеки в этом моменте.

Украинский защитник футбольного клуба «Нижний Новгород» Виталий Федорив объяснил, почему не повернулся к российскому флагу во время исполнения гимна РФ перед матчем 7-го тура чемпионата России в ФНЛ против «Сочи».

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«Я человек верующий и перед игрой произношу слова молитвы. Так было и вчера. Спорт вне политики. С уважением отношусь к российскому флагу и гимну. Прошу не искать какой-то политической подоплеки в этом моменте», – приводит слова футболиста "РИА Новости".

Как сообщал УНИАН, Федорив демонстративно отвернулся от российского флага во время исполнения гимна, чем вызвал шквал негодования в РФ.