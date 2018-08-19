Украинский футболист объяснил, почему отвернулся от флага России во время гимна
16:14, 19 августа 2018Футбол
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Виталий Федорив попросил не искать политической подоплеки в этом моменте.
Виталий Федорив объяснил, почему не повернулся к российскому флагу / Sport24
Украинский защитник футбольного клуба «Нижний Новгород» Виталий Федорив объяснил, почему не повернулся к российскому флагу во время исполнения гимна РФ перед матчем 7-го тура чемпионата России в ФНЛ против «Сочи».
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«Я человек верующий и перед игрой произношу слова молитвы. Так было и вчера. Спорт вне политики. С уважением отношусь к российскому флагу и гимну. Прошу не искать какой-то политической подоплеки в этом моменте», – приводит слова футболиста "РИА Новости".
Как сообщал УНИАН, Федорив демонстративно отвернулся от российского флага во время исполнения гимна, чем вызвал шквал негодования в РФ.
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