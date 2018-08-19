Тренер Шахтера Фонсека: важно чтобы клубы, федерации и государство переживали за привлечение детей к спорту

«Шахтер» развивает проект «Давай, играй!», чтобы мотивировать людей заниматься футболом, отметил португальский специалист.

В день матча «Львов» - «Шахтер», Паулу Фонсека и Игор Дуляй отправились на львовскую площадку «Спортресурс», где постоянно занимаются мальчики и девочки в рамках проекта «Давай, играй!».

Визит наставника и экс-футболиста «Шахтера», входящего в тренерский штаб, вызвал огромный интерес, сообщает телеканал "Футбол".

Фонсека и Дуляй пожали руку каждому участнику проекта, а их собралось порядка шестидесяти, и провели двусторонку в роли играющих тренеров. Победил состав Фонсеки.

- Я не так часто играю, но сегодня был отличный матч. Моя команда сильна. Очень приятно приехать сюда и прожить этот превосходный момент вместе с ребятами. Здесь счастливая, радостная атмосфера! «Шахтер» развивает проект «Давай, играй!», чтобы мотивировать людей заниматься футболом. Всегда важно, чтобы клубы, федерации и государство переживали за привлечение детей к спорту и создание необходимых условий.

Позже в тот же день «Шахтер» победил ФК «Львов» в поединке 5-го тура Украинской Премьер-Лиги со счетом 2:0. Голами отличились Марлос и Сергей Болбат. Для Паулу Фонсеки три очка в этом матче были тем приятнее, что «Шахтер» проводил юбилейный сотый матч под руководством португальца.