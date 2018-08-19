Украинский футболист демонстративно отвернулся от российского флага, в России негодуют

Поступок воспитанника киевского "Динамо" Виталия Федорива вызвал бурю негодования в России.

Украинский защитник клуба "Нижний Новгород" Виталий Федорив отметился скандальным для россиян действием перед стартовым свистком матча первого дивизиона чемпионата России против "Сочи". Футболист демонстративно отвернулся от российского флага во время исполнения гимна и продолжил смотреть в сторону трибун.

В России подобные действия украинца вызвали бурную реакцию. Пользователи в соцсетях и на футбольных сайтах оставляли гневные комментарии, требуя от игрока покинуть страну в виду неуважения к их флагу.

Эпизод не оставил без внимания и одиозный российский комментатор Василий Уткин, известный своими антиукраинскими высказываниями.

Раз приехал работать по контракту - уважай регламент. Мог не приезжать, или приехать просто так. А теперь штраф, надеюсь, по максимуму. https://t.co/tKZxECYL2n — Василий Уткин (@radioutkin) August 19, 2018

Примечательно, что Федорив демонстрирует подобный жест не впервые. В матче первого тура ФНЛ против «Мордовии», выведя команду на поле с капитанской повязкой, он также не повернулся к флагу России.

Виталий Федорив является воспитанником киевского «Динамо», а в Украине успел поиграть за «Говерлу», «Олимпик» и «Кривбасс». В России Федорив выступает достаточно давно. В 2008-2011 годах он играл в местной Премьер-лиге за «Амкар», а за «Нижний Новгород» выступает с прошлого сезона, успев за это время провести 10 матчей за клуб.