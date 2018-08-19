Онлайн-видеотрансляция Заря - Олимпик: Премьер-лига, 5-й тур

Сегодня в Запорожье состоится очередной матч футбольной Премьер-лиги.

Сегодня в Запорожье проходит очередной матч чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" принимает донецкий "Олимпик".

Встречаются соседи по турнирной таблице - луганчане расположились на 5-м месте, одесситы - на 6-м. При этом "Заря" имеет на два очка больше (7 против 5-ти).

Отметим, что "Заря" в минувший четверг преодолела 3-й квалификационнй раунд Лиги Европы, выбив сильного соперника - португальскую "Брагу". После ничьей дома - 1:1 - луганчане на выезде сумели добыть волевую ничью - 2:2.

"Олимпик" подойдет к поединку в Запорожье гораздо более свежим - команда выступает в режиме 1 поединок в неделю.

Матч "Заря" - "Олимпик" начнется в Запорожье на "Славутич-Арена" в 19.30.

ТВ-трансляция - телеканал 2+2.