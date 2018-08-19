Шевченко дебютировал в роли эксперта на итальянском телевидении (фото)

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко выступил в паре с красивой ведущей.

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко дебютировал на итальянском телевидении в роли телеэксперта.

Шевченко подписал контракт с телеканалом "DAZN Italia" и будет помогать в освещении матчей Серии А. Дебют Шевченко состоялся на матче "Лацио" - "Наполи" в Риме, который завершился победой гостей - 2:1.

Примечательно, что работал Андрей Шевченко в паре с роскошной блондинкой, журналисткой канала Дилеттой Леоттой.

Украинский тренер после матча выложил в Twitter совместное фото с ведущей и поблагодарил ее за совместную работу: "Было очень приятно работать с тобой, спасибо, Дилетта!", - написал Андрей Шевченко.

It was a pleasure to work with you, thank you @DilettaLeotta@DAZN_ITpic.twitter.com/CJfPbLP07Q — Andriy Shevchenko (@jksheva7) August 18, 2018

Как сообщал УНИАН, два матча 1-го тура Серии А были перенесены из-за трагедии, которая произошла в Генуе .