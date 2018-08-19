Шевченко дебютировал в роли эксперта на итальянском телевидении (фото)

12:41, 19 августа 2018
Футбол
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Дилетта Леотта и Андрей Шевченко / imagephotoagency.it

Шевченко подписал контракт с телеканалом "DAZN Italia" и будет помогать в освещении матчей Серии А. Дебют Шевченко состоялся на матче "Лацио" - "Наполи" в Риме, который завершился победой гостей - 2:1.

Примечательно, что работал Андрей Шевченко в паре с роскошной блондинкой, журналисткой канала Дилеттой Леоттой.

Украинский тренер после матча выложил в Twitter совместное фото с ведущей и поблагодарил ее за совместную работу: "Было очень приятно работать с тобой, спасибо, Дилетта!", - написал Андрей Шевченко.

Как сообщал УНИАН, два матча 1-го тура Серии А были перенесены из-за трагедии, которая произошла в Генуе .

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Теги: #Италия#Андрей Шевченко#серия А