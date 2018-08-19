Сборная Чехии выиграла Евро-2018 по мини-футболу в Киеве
Сборная Чехии стала победителем чемпионата Европы по мини-футболу, который завершился в Киеве.
В финале Евро-2018, который проходил на киевском Гидропарке, сборная Чехии встретилась с Румынией и обыграла ее - 4:1, сообщает официальный сайт соревнований.
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Чехи впервые в своей истории выиграли континентальное первенство. Таким образом, сборная Чехии одновременно является чемпионом мира и чемпионом Европы.
Чемпионат Европы. Финал
Чехия – Румыния 4:1
Голы: Коуделка, 2, 32, Падера, 7, 35 – Немитану, 34
Отметим, что третье место досталось Казахстану, который в матче за бронзу обыграл Англию – 2:0.
Как сообщал УНИАН, сборная Украины дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата Европы, где уступила Англии, и отобралась на чемпионат мира-2019.