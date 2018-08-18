Динамо выиграло у Александрии в центральном матче тура Премьер-лиги

Игра завершилась со счетом 1:0.

В Киеве на НСК "Олимпийский" завершился матч 5-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимало "Александрию".

Матч завершился со счетом 1:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Киевляне владели преимуществом на протяжении большей части времени матча, но, до поры, до времени, не могли реализовать свое превосходство. И лишь в середине второго тайма добились успеха.

На 67-й минуте после передачи Беньямина Вербича получивший мяч Виктор Цыганков приблизился к штрафной Александрии и метров с 20-ти пробил точно в угол - 1:0.

В оставшееся время киевляне спокойно контролировали ход матча и сумели одержать столь необходимую победу.

Таким образом, в турнирной таблице УПЛ образовался триумвират лидеров - по 12 очков у "Шахтера", "Динамо" и "Александрии". У киевлян, при этом, на 1 игру меньше и 100-процентный показатель в графе победы - четыре из четырех.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня донецкий "Шахтер" в гостях обыграл ФК "Львов" (2:0), а накануне киевский "Арсенал" и одесский "Черноморец" сыграли вничью - 1:1.

Тур УПЛ завершится тремя играми в воскресенье.