Шахтер обыграл Львов в 100-м матче Фонсеки в Премьер-лиге

Матч во Львове завершился со счетом 0:2.

Во Львове завершился стартовый матч 5-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Львов" принимал донецкий "Шахтер" и уступил сопернику.

Игра завершилась со счетом 0:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Этот матч стал 100-м для Паулу Фонсеки во главе "Шахтера" в украинской футбольной Премьер-лиге.

Действующий чемпион и сильнейшая команда Украины имел большое преимущество, а реализовать его в логичный гол удалось на 21-й минуте. Быстрая контратака гостей привела к тому, что Мораес отдал передачу на Марлоса и тот, выйдя один на один, легко переиграл голкипера львовян Бандуру.

В дальнейшем дончане сосредоточились на сохранении своего преимущества и преуспели в этом. А уже на 90-й минуте игрок "Шахтера" Сергей Болбат ударом на добивании забил второй мяч в ворота львовян.

Таким образом, "Шахтер" набрал 12 очков в турнирной таблице, опередил киевское "Динамо" (1 игра в запасе) и догнал "Александрию" в борьбе за 1-2 места.

Как сообщал УНИАН, матч "Динамо" - "Александрия" состоится в субботу чуть позже. Начало игры на НСК "Олимпийский" в Киеве в 19.30.