Тренер "Шахтера" Фонсека сыграл в футбол с детьми во Львове

Фонсека и Дуляй пожали руку каждому участнику проекта, а их собралось порядка шестидесяти, и провели двусторонку в роли играющих тренеров.

Утром 18 августа, в день матча «Львов» – «Шахтер», Паулу Фонсека и Игор Дуляй отправились на площадку «Спортресурс», где постоянно занимаются мальчики и девочки в рамках проекта «Давай, играй!».

Визит наставника и экс-футболиста «Шахтера», входящего в тренерский штаб, вызвал огромный интерес, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Фонсека и Дуляй пожали руку каждому участнику проекта, а их собралось порядка шестидесяти, и провели двусторонку в роли играющих тренеров. Победил состав Фонсеки.

– Я не так часто играю, но сегодня был отличный матч. Моя команда сильна, – поделился впечатлениями Паулу Фонсека. – Очень приятно приехать сюда и прожить этот превосходный момент вместе с ребятами. Здесь счастливая, радостная атмосфера! «Шахтер» развивает проект «Давай, играй!», чтобы мотивировать людей заниматься футболом. Всегда важно, чтобы клубы, федерации и государство переживали за привлечение детей к спорту и создание необходимых условий.

После игровой части пришло время подарков. Вечером дети организованно пойдут на стадион. Паулу вручил каждому ребенку по два билета на матч «Львов» – «Шахтер», командные фото с автографами, а также наградил футбольными мячами самых ярких игроков.

По окончании мероприятия главный тренер «оранжево-черных» ответил на вопросы журналистов:

– К каждому матчу мы готовимся, учитывая характеристики наших оппонентов. «Львов» – отличная команда с хорошими идеями и своим стилем. Они очень опасны при выходе в контратаки. Ожидаем сложного противостояния с единственной целью – победить.

Не могу сейчас сказать о тактике "Львова", поскольку у нового тренера было не так много времени на то, чтобы перестроить игроков. Но в мотивационном плане изменения всегда отчасти влияют на футболистов. Уверен, это произойдет.

А на вопрос о том, что вчера в Италии закрылось трансферное окно, где в «Рому» сваталиТайсона и, в связи с этим, уверен ли тренер, что команда продолжит готовиться к Лиге чемпионов в нынешнем составе, Фонсека отметил:

– Состав «Шахтера» никогда не закрыт. Всегда есть возможность прибавлять и улучшаться. Посмотрим. Мы анализируем ситуацию, но на данный момент пока не думаем о Лиге чемпионов – впереди матч чемпионата, переживаем только о нем. Не нужно напоминать, что сегодня к нам пришло много молодых ребят, которым нужно набраться опыта. У нас есть время, чтобы в будущем они стали важными исполнителями.

А на вопрос о новом тренере «Карпат» - португальском специалисте и многолетнем помощнике Жозе Моуриньо, Фонсека заметил:

– Конечно, я его знаю. Обрадовался, что он пришел сюда. Он много лет работал с Жозе Моуриньо и обладает большим опытом. Надеюсь, он проведет отличную работу.