УЕФА отклонил запрос Славии на пересмотр результата матча с Динамо

В европейском органе не увидели причин для удовлетворения протеста.

Президент чешского футбольного клуба Славия (Прага) Ярослав Тврдык на своей странице в Twitter сообщил, что УЕФА отклонил запрос клуба на пересмотр результата ответного матча с Динамо (0:2). ї

Его чешский клуб подал в виду недовольства работой польской бригады арбитров, сообщает SportArena.

В Славии считают, что главный арбитр Даниэль Стефански несправедливо не засчитал гол, забитый ими в первом тайме, а также указал на центр поля после того, как во второй половине встречи с офсайда забил Артем Беседин.

Ранее в Чехии осудили Славию за слова о вице-президенте УЕФА Григории Суркисе. Президент чешского клуба призвал Суркиса уйти в отставку, намекая на его влияние на судей обоих матчей, хотя позже удалил твит.

Киевляне вышли в плей-офф раунд Лиги чемпионов, где встретятся с нидерландским Аяксом (Амстердам). Матчи состоится 22 и 29 августа.