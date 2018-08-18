Тренер Шахтера про заявление гендиректора Зари: не представляю, кто это писал и говорил

Паулу Фонсека прокомментировал скандальное заявление Сергея Рафаилова.

Главный тренер донецкого "Шахтера" португальский специалист Паулу Фонсека прокомментировал скандальные заявления генерального директора луганской "Зари" Сергея Рафаилова, который прямо оскорбил Фонсеку.

«Не представляю, кто это [заявление Рафаилова в Facebook] писал и говорил. Не знаю этого человека, поэтому не могу никак комментировать это. Могу только поздравить Зарю, потому что они выиграли заслуженно. Это была не удача, а действительно их заслуга. Мои искренние поздравления Заре и их тренеру», — сказал главный тренер Шахтера в интервью Ua.tribuna.com.

«Охарактеризовал Зарю как команду, которая находится на третьем месте в чемпионате Украины, как команду, которая великолепна в своей игре и показывает интересный футбол. Я сказал, что Брага сильнее Зари. И даже сейчас, несмотря на то, что прошла Заря, продолжаю говорить, что Брага сильнее. Даже Юрий Вернидуб сказал, что Брага сильнее».

При этом Фонсека считает вполне нормальным его желание победы Браги над Зарей. Будучи тренером команды, он вместе с ней выиграл Кубок Португалии.

«Если говорить о том факте, что я хотел, чтобы Брага прошла дальше, то это абсолютно нормально. Это мой бывший клуб, где у меня огромное количество друзей. Если завтра я не буду в Шахтере, а Горняки будут играть в Португалии, то я абсолютно уверен, что буду болеть за Шахтер, независимо от той команды, с которой он будет встречаться».

«Это абсолютно нормальные ситуации, ничего в них особенного нет. Я всегда отношусь с большим уважением к этому всему, именно поэтому я тогда так сказал. У людей есть свобода слова, и они могут говорить все, что хотят и думают. Но я не буду комментировать это».

После окончания повторного матча с "Брагой" гендиректор "Зари" написал пост в одной из соцсетей, где отмечал: Жду не дождусь комментариев от великого специалиста х*секи насчет прохода "Браги".