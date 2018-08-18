Видео-онлайнтрансляция, Динамо - Александрия: УПЛ-2018/19, 5-й тур

В матче в Киеве встречаются две команды, которые еще не потеряли очков в нынешнем чемпионате.

Сегодня в Киеве состоится центральный матч 5-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги.

В гости к "Динамо" приедет "Александрия", у которой максимальное количество очков - 12 в предыдущих 4 набранных матчах, сообщает официальный сайт соревнований.

Команда Владимира Шарана является единоличным лидером турнирной таблицы УПЛ, так как "Динамо", которое также еще не теряло очки в нынешнем сезоне, провело на 1 игру меньше - 9 баллов.

Вместе с тем, в очном противостоянии лидеров нынешнего сезона УПЛ - полное превосходство по статистике на стороне "Динамо". В УПЛ команды сыграли 14 матчей, 12 из которых выиграло "Динамо", при двух ничьих. А на поле киевлян и вовсе - все 7 матчей завершались победой "Динамо". Последний из них - 10 сентября 2017 года - 3:0.

Матч Динамо - Александрия начнется на НСК "Олимпийский" в Киеве в 19.30 по местному времени.

ТВ-трансляция - телеканал 2+2.