Сборная Украины по мини-футболу проиграла по пенальти Англии в 1/4 финала ЧЕ в Киеве

Основное время игры Украина - Англия завершилось вничью 1:1.

Сборная Украины не сумела пробиться в полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу, который проходит в Киеве, в Гидропарке.

Украинская команда уступила Англии в матче 1/4 финала и покинула турнир, сообщает официальный сайт ЧЕ.

Основное время игры Украина - Англия завершилось вничью - 1:1. На гол англичан в начале встречи сборная Украины ответила голом в концовке первого тайма. По окончании основного времени была назначена серия пенальти, в которой успешнее были британские футболисты - 3:1.

Напомним, ранее Украина заняла первое место в группе А, где ее соперниками были Черногория, Италия, Словакия и Бельгия. Выход из группы на Евро-2018 гарантировал сборной Украины участие в чемпионате мира по мини-футболу в Австралии.