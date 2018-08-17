Арсенал и Черноморец сыграли вничью в матче 5-го тура УПЛ

Столичная команда набрала первое очко в чемпионате.

В Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского состоялся поединок 5-го тура УПЛ, в котором столичный "Арсенал" принимал "Черноморец".

Встреча завершилась вничью - 1:1, сообщает официальный сайт соревнований.

На 25-й минуте хозяева открыли счет - Майданевич забил головой после подачи с углового. Однако "канониры" вели в счете не больше десяти минут. На 35-й Бабенко пробил с лета в касание после навеса Савченко.

Читайте такжеУкраинский наставник Григорчук покинул Астану

Во втором тайме на поле было много борьбы, но мало конструктивных атак. А в компенсированное время вторую желтую карточку получил игрок "Арсенала" Домбровский - хозяева доигрывали последние минуты вдесятером.

"Арсенал" завоевал первое очко в турнирной таблице УПЛ, но не ушел с последнего места. "Черноморец" набрал 8 очков и поднялся на 4-е место.

Остальные матчи 5-го тура пройдут в субботу и воскресенье.