Гендиректор Зари, оскорбивший главного тренера Шахтера: Фонсек очень много

Сергей Рафаилов сделал вид, что "не понимает, откуда ажиотаж" вокруг его поста в Facebook.

Генеральный директор луганской "Зари" Сергей Рафаилов прокомментировал свой пост в социальных сетях, в котором он оскорбительно отозвался о главном тренере "Шахтера" Паулу Фонсеке.

Об этом сообщает FootballHub.

"Это было не заявление. Заявление делают на микрофон, а это была просто моя мысль, которую я выразил в соцсети. Не знаю, почему она вызвала такой ажиотаж. Если бы я хотел назвать этого человека, я бы его назвал. Фонсек очень много. Не знаю я, что у людей в головах. Очень многие предрекали "Заре" фиаско", - сказал Рафаилов.

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Как сообщал УНИАН, после выхода "Зари" в плей-офф квалификации Лиги Европы гендиректор клуба Сергей Рафаилов написал на своей странице в Facebook:

"Жду не дождусь комментариев от великого специалиста х#секи насчет прохода Браги".

Ранее тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека предсказывал победу своих бывших подопечных над "Зарей". Также он консультировал португальский клуб перед играми с "Зарей".