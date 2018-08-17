Гендиректор Зари, оскорбивший главного тренера Шахтера: Фонсек очень много

17:22, 17 августа 2018
Футбол
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Сергей Рафаилов оскорбил Паулу Фонсеку / dynamo.kiev.ua

Генеральный директор луганской "Зари" Сергей Рафаилов прокомментировал свой пост в социальных сетях, в котором он оскорбительно отозвался о главном тренере "Шахтера" Паулу Фонсеке.

Об этом сообщает FootballHub.

"Это было не заявление. Заявление делают на микрофон, а это была просто моя мысль, которую я выразил в соцсети. Не знаю, почему она вызвала такой ажиотаж. Если бы я хотел назвать этого человека, я бы его назвал. Фонсек очень много. Не знаю я, что у людей в головах. Очень многие предрекали "Заре" фиаско", - сказал Рафаилов.

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Как сообщал УНИАН, после выхода "Зари" в плей-офф квалификации Лиги Европы гендиректор клуба Сергей Рафаилов написал на своей странице в Facebook: 

"Жду не дождусь комментариев от великого специалиста х#секи насчет прохода Браги". 

Ранее тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека предсказывал победу своих бывших подопечных над "Зарей". Также он консультировал португальский клуб перед играми с "Зарей".

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Теги: #Заря Луганск