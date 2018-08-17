Брат Месси приговорен к тюремному заключению в Аргентине

Но вместо отбывания срока Матиас Месси будет наказан общественными работами.

Брат форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси Матиас приговорен к тюремному заключению на 2,5 года за незаконное хранение огнестрельного оружия, сообщает La Capital.

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Однако вместо отбывания срока Матиас Месси будет наказан общественными работами. Сообщается, что Матиасу запрещено покидать пределы Аргентины на протяжении 2,5 лет, а также он будет регулярно заниматься с детьми в одной из футбольных школ Аргентины.

Родной брат Лионеля Месси уже не впервые имеет проблемы с правосудием. В 2016 году Матиаса приговорили к испытательному сроку за найденное в автомобиле оружие. В 2008-м он также был арестован за незаконное ношение оружия. А в августе прошлого года Матиас попал в аварию в родном Росарио. По предварительной версии, авария могла случиться из-за скользкого асфальта.