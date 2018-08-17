Украинский наставник Григорчук покинул Астану

Роман Григорчук временно покинул клуб в связи с обстоятельствами личного характера.

Украинский тренер Роман Григорчук временно покинул пост главного тренера «Астаны» в связи с личными обстоятельствами.

Об этом сообщает официальный сайт ФК "Астана".

«Я сегодня обратился к президенту клуба с просьбой временно отпустить меня из расположения клуба по обстоятельствам личного характера. Данное решение было сложным. Но мне помогло то, что у меня есть помощник, которому я могу смело доверить исполнение обязанностей главного тренера на период моего отсутствия.

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Верю, что до моего возвращения команда остается в надежных руках и не будет негативного влияния на рабочий процесс и результаты клуба. Также хотел бы выразить благодарность президенту клуба за то, что он понял мои мотивы и принял мою просьбу», – сказал Роман Григорчук.

Григорчук возглавил "Астану" из Казахстана 1 июня этого года. До этого украинский тренер возглавлял "Габалу" (Азербайджан), где проработал 3,5 года.