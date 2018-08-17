Руководство турецкого клуба продало 18 футболистов и купило 10 коз

Доходы от молока, которое будут производить козы, пойдут в фонд развития футбольного клуба.

Турецкий футбольный клуб «Гулспор» продал 18 игроков, чтобы купить 10 коз.

Все игроки входили в молодежный состав команды и на них руководство заработало 15 тысяч турецких лир или 2,2 тысячи евро пог курсу, сообщает CNN Турция.

"Гулспор", один из старейших и наиболее известных клубов в городе, основанный в 1954 году, был известен своими молодежными командами, состоящими из игроков 11-19 лет. В клубе готовили футболистов для инфраструктуры профессиональных команд в различных турецких лигах.

За последний год клуб продал 18 футболистов любительским клубам на общую сумму 15 тысяч турецких лир, купил на эти деньги 10 коз.

Теперь в клубе планируют получить дополнительный доход от продажи молока.

В структуре клуба насчитывается 150 футболистов в возрасте от 7 до 19 лет, самые талантливые из которых потом уходят в ведущие команды страны, такие как Османлыспор, Антальяспор, Кайсериспор, Коньяспор. Вместе с тем, в клубе также обязаны платить зарплату игрокам 17-19 лет. Поэтому новый вид дохода был с энтузиазмом воспринят руководством клуба.