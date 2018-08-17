Руководство турецкого клуба продало 18 футболистов и купило 10 коз
Турецкий футбольный клуб «Гулспор» продал 18 игроков, чтобы купить 10 коз.
Все игроки входили в молодежный состав команды и на них руководство заработало 15 тысяч турецких лир или 2,2 тысячи евро пог курсу, сообщает CNN Турция.
"Гулспор", один из старейших и наиболее известных клубов в городе, основанный в 1954 году, был известен своими молодежными командами, состоящими из игроков 11-19 лет. В клубе готовили футболистов для инфраструктуры профессиональных команд в различных турецких лигах.
За последний год клуб продал 18 футболистов любительским клубам на общую сумму 15 тысяч турецких лир, купил на эти деньги 10 коз.
Теперь в клубе планируют получить дополнительный доход от продажи молока.
В структуре клуба насчитывается 150 футболистов в возрасте от 7 до 19 лет, самые талантливые из которых потом уходят в ведущие команды страны, такие как Османлыспор, Антальяспор, Кайсериспор, Коньяспор. Вместе с тем, в клубе также обязаны платить зарплату игрокам 17-19 лет. Поэтому новый вид дохода был с энтузиазмом воспринят руководством клуба.