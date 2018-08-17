Французский "Бордо" может уволить тренера после победы над "Мариуполем" в Лиге Европы

Тренер и президент клуба не сошлись в вопросе продажи ведущего игрока команды.

Густаво Пойет отстранен от работы в футбольном клубе "Бордо" после скандальной пресс-конференции после матча с Мариуполем (2:1).

Там уругваец заявил о возможном уходе из клуба из-за конфликта с руководством, о чем ранним утром сообщил L’Équipe, пишет SportArena.

Недовольство Пойета было вызвано решением клуба продать нападающего Гаэтана Лаборда в "Монпелье", не уведомив об этом тренера.

При этом решение руководства Бордо об увольнении внутри команды приняли в штыки. Футболисты отказались выходить на сегодняшнее утреннее тренировочное занятие, демонстрируя свою поддержку главного тренера.

Президент клуба Стефан Мартен около часа беседовал с командой, после чего тренировка все-таки состоялась, однако без Пойета, который отстранен от работы.

«В последние два месяца мы сильно расходились во взглядах, — заявил Мартен на пресс-конференции, посвященной конфликту. — Он думал, что является в клубе главным». В следующую пятницу стороны вновь должны встретиться. «Произойти может все, что угодно», — уверяет Мартен, однако почти наверняка Пойет будет официально уволен.

Густаво Пойет возглавил Бордо в январе нынешнего года, финишировав с жирондинцами на 6-м месте итоговой таблицы Лиги 1 в минувшем сезоне.