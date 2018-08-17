Сборная Украины проведет первый домашний матч при зрителях после годичного перерыва

12:21, 17 августа 2018
Футбол
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Команда Андрея Шевченко вновь предстанет перед собственными болельщиками / ffu.ua

Эта игра станет первой для команды Андрея Шевченко при своих болельщиках, начиная с ноября прошлого года, напоминает FootballHub.

В конце прошлого года украинцы в последний раз сыграли на своем поле - во Львове -  против команды Словакии. После этого команда проводила свои матчи исключительно за пределами Украины - в Испании, Бельгии, Швейцарии и Франции.

9 сентября сборная Украины проведет матч Лиги наций против сборной Словакии в Киеве, но игра пройдет при пустых трибунах.

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Теги: #Днепр#сборная Украины#Андрей Шевченко