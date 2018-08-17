Сборная Украины проведет первый домашний матч при зрителях после годичного перерыва

Подопечные Андрея Шевченко сыграют в Днепре против команды Турции.

Национальная сборная Украины по футболу осенью может провести товарищеский матч против команды Турции в Днепре.

Эта игра станет первой для команды Андрея Шевченко при своих болельщиках, начиная с ноября прошлого года, напоминает FootballHub.

В конце прошлого года украинцы в последний раз сыграли на своем поле - во Львове - против команды Словакии. После этого команда проводила свои матчи исключительно за пределами Украины - в Испании, Бельгии, Швейцарии и Франции.

9 сентября сборная Украины проведет матч Лиги наций против сборной Словакии в Киеве, но игра пройдет при пустых трибунах.