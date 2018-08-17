Сенсационный для Украины матч: как Заря вышла в плей-офф Лиги Европы, обыграв Брагу (видео голов)
11:41, 17 августа 2018Футбол
446 0
В матче Лиги Европы было забито четыре гола, а украинская команда победила по сумме двух матчей за счет "лишнего" гола на поле соперника.
"Заря" обыграла "Брагу" по сумме двух матчей в Лиге Европы / ua-football.com
Накануне в Браге состоялся ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором луганская "Заря" сыграла вничью с португальской "Брагой" и сумела добыть путевку в раунд плей-офф квалификации благодаря "лишнему" голу на чужом поле.
Если матч в Запорожье завершился со счетом 1:1, то игра в Браге - 2:2. При этом, украинская команда дважды уступиала по ходу матча и дважды отыгрывалась.
Брага-Заря - 1:0
Брага – Заря – 1:0. Видео гола Новайша
Брага - Заря - 1:1
Брага – Заря – 1:1. Видео гола Рафаэля
Брага - Заря - 2:1
Брага – Заря – 2:1. Видео гола Рикарду Орта
Брага - Заря - 2:2
Брага – Заря – 2:2. Видео гола Караваева
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Украинские клубы в еврокубках 2018/19