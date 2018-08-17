Сенсационный для Украины матч: как Заря вышла в плей-офф Лиги Европы, обыграв Брагу (видео голов)

В матче Лиги Европы было забито четыре гола, а украинская команда победила по сумме двух матчей за счет "лишнего" гола на поле соперника.

Накануне в Браге состоялся ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором луганская "Заря" сыграла вничью с португальской "Брагой" и сумела добыть путевку в раунд плей-офф квалификации благодаря "лишнему" голу на чужом поле. Если матч в Запорожье завершился со счетом 1:1, то игра в Браге - 2:2. При этом, украинская команда дважды уступиала по ходу матча и дважды отыгрывалась. Брага-Заря - 1:0 Брага - Заря - 1:1 Брага - Заря - 2:1 Брага - Заря - 2:2

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