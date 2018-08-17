Сенсационный для Украины матч: как Заря вышла в плей-офф Лиги Европы, обыграв Брагу (видео голов)

11:41, 17 августа 2018
Футбол
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"Заря" обыграла "Брагу" по сумме двух матчей в Лиге Европы / ua-football.com

Накануне в Браге состоялся ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором луганская "Заря" сыграла вничью с португальской "Брагой" и сумела добыть путевку в раунд плей-офф квалификации благодаря "лишнему" голу на чужом поле.

Если матч в Запорожье завершился со счетом 1:1, то игра в Браге - 2:2. При этом, украинская команда дважды уступиала по ходу матча и дважды отыгрывалась.

Брага-Заря - 1:0

Брага - Заря - 1:1

Брага - Заря - 2:1

Брага - Заря - 2:2

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Теги: #Лига Европы#Заря Луганск