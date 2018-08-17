Тренер "Зари" Вернидуб после прохода "Браги": очень благодарен всей команде

Тренер луганчан прокомментировал исход двухматчевого противостояния с португальским клубом.

Главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб пообщался с журналистами после ответного матча с португальской «Брагой»:

- Предполагал, что игра будет очень тяжелая. «Брага» - очень сильная, хорошая команда с хорошим составом и исполнителями. Поэтому прекрасно понимали, что здесь будет нелегко. Но я вчера сказал ребятам, что нам деваться некуда, надо забивать, чтобы уравнять шансы. Это ребята и сделали. Очень благодарен всей команде за отношение, за то, что они терпели и добыли тот результат, который нам позволяет пройти дальше, - приводит слова Вернидуба официальный сайт луганской команды.

На замечание о том, что пассивное поведение «Браги» способствовало победе "Зари", тренер отметил:

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- Я бы не сказал, что было пассивное поведение «Браги». Они тоже отдали все силы, чтобы выиграть этот матч. Однако мы не сдавались до конца, дважды проигрывая по счету. Сумели уравнять шансы, и второй мяч позволил нам пройти дальше.

А на устверждение о том, что луганчане не были фаворитом в матче с «Брагой», а теперь им предстоит поединок с «Лейпцигом», заметил:

- Пусть нас считают не фаворитами, а мы будем делать свою работу так, как умеем. По-крайней мере, точно дадим бой «Лейпцигу». Бюджет «Браги» раз в 10 больше, чем наш, но, тем не менее, мы играем и доказываем, что мы тоже команда!

Как сообщал УНИАН, "Заря" обыграла "Брагу" по сумме двух матчей (1:1 дома и 2:2 - в гостях) и вышла в заключительный раунд квалификации - плей-офф - Лиги Европы.