Гендиректор "Зари" публично оскорбил тренера "Шахтера" после игры Лиги Европы

"Жду не дождусь комментариев от великого специалиста х*секи насчет прохода Браги", - написал Рафаилов в комментарии в соцсети.

Генеральный директор луганской "Зари" Сергей рафаилов своеобразно отреагировал на победу своей команды в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы над португальской "Брагой" по сумме двух матчей.

«Жду не дождусь комментариев от великого специалиста х#секи насчет прохода Браги», — написал гендир луганского клуба на своей странице в Facebook.

Ранее тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека предсказывал победу своих бывших подопечных над "Зарей". Также он консультировал португальский клуб перед играми с 4-й командой Украины.

Тем не менее, обе игры завершились вничью - 1:1 и 2:2, а "Заря" вышла в заключительный раунд квалификации Лиги Европы - плей-офф - благодаря "лишнему" голу в гостевом матче.

В плей-офф раунде квалификации Лиги Европы "Заря" сыграет с немецким РБ "Лейпциг" - 23 и 30 августа.