Новым главным тренером ФК Львов станет украинец Бакалов
00:48, 17 августа 2018Футбол
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Юрий Бакалов сменит на тренерском посту "Львова" бразильца Жилмара.
Юрий Бакалов / ua-football.com
ФК "Львов" на своем официальном сайте сообщил о назначении Юрия Бакалова на должность главного тренера команды.
До этого Юрий Бакалов работал в киевском "Арсенале", грузинском "Зугдиди" и "Стали" из Каменского.
Бакалов сменил на посту главного тренера "Львова" бразильского наставника Жилмара, который был вынужден покинуть клуб из-за отсутствия тренерской лицензии категории PRO.
Как сообщал УНИАН, португалец Жозе Мораиш сменил Бойчишина по должности главного тренера "Карпат".
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