Новым главным тренером ФК Львов станет украинец Бакалов

00:48, 17 августа 2018
Футбол
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Юрий Бакалов / ua-football.com

До этого Юрий Бакалов работал в киевском "Арсенале", грузинском "Зугдиди" и "Стали" из Каменского.

Бакалов сменил на посту главного тренера "Львова" бразильского наставника Жилмара, который был вынужден покинуть клуб из-за отсутствия тренерской лицензии категории PRO.

Как сообщал УНИАН, португалец Жозе Мораиш сменил Бойчишина по должности главного тренера "Карпат".

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Теги: #ФК Львов