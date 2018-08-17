Новым главным тренером ФК Львов станет украинец Бакалов

Юрий Бакалов сменит на тренерском посту "Львова" бразильца Жилмара.

ФК "Львов" на своем официальном сайте сообщил о назначении Юрия Бакалова на должность главного тренера команды.

До этого Юрий Бакалов работал в киевском "Арсенале", грузинском "Зугдиди" и "Стали" из Каменского.

Бакалов сменил на посту главного тренера "Львова" бразильского наставника Жилмара, который был вынужден покинуть клуб из-за отсутствия тренерской лицензии категории PRO.

Как сообщал УНИАН, португалец Жозе Мораиш сменил Бойчишина по должности главного тренера "Карпат".