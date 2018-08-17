Заря на нервах добыла ничью в Португалии, которая вывела украинский клуб в плей-офф Лиги Европы

Боевая ничья - 2:2 - вывела "Зарю" в следующий раунд.

В Португалии завершился ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы, в котором португальская "Брага" принимала луганскую "Зарю". Поединок завершился вничью - 2:2, которая полностью устроила украинский клуб.

С учетом результата первой игры в Запорожье (1:1) дальше проходит "Заря" по правилу большего числа голов на выезде.

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Первый тайм матча в Португалии прошел без голов, зато во второй половине игры зрители увидели целый каскад голевых ситуаций. Футболисты "Браги" дважды выходили вперед, однако "Заря" тут же отвечала своими голами.

На 65-й минуте Жоау Новайш забил дальним ударом со штрафного - 1:0. На 70-й бразильский легионер "Зари" Рафаэл Ратао сравнял счет - 1:1. На 73-й Орта забил второй гол "Браги", однако на 83-й Караваев стал героем "Зари" - 2:2!

Команда Юрия Вернидуба вышла в плей-офф квалификации Лиги Европы, где встретится с немецким "Лейпцигом".