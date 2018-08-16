Мариуполь проиграл Бордо во втором матче и выбыл из Лиги Европы

Украинская команда уступила французам по сумме двух матчей - 2:5.

Завершился ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, вкотором французский "Бордо" принимал ФК "Мариуполь".

Украинская команда после поражения в домашней игре (1:3) уступила и на выезде - со счетом 1:2 - и, таким образом, проиграв по сумме двух матчей, прекратила выступления в евротурнире, сообщает сайт УЕФА.

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Французская команда владела полным преимуществом в матче и должны была открыть счет еще до перерыва, но в одном из эпизодов мяч попал в штангу ворот Евгения Гальчука, который заменил в рамке ворот "Мариуполя" Рустама Худжамова.

То, что не удалось в первом тайме, французы исполнили во втором. На 54-й минуте Пундже забил красивым ударом под перекладину, а уже через две минуты Санкаре с близкого расстояния поразил ворота головой.

"Мариуполь" забил гол престижа - на 66-й минуте Руслан Фомин мастерски исполнил штрафной удар, отправив мяч в ближний угол над "стенкой".

Счет 2:1 сохранился до конца встречи. По сумме двух матчей "Мариуполь" уступил - 2:5 - не попал в следующий раунд.