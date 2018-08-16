Брага - Заря - онлайн-видеотрансляция, Лига Европы, 3-й квалификационный раунд

После ничьей в домашней игре (1:1) "Заря" поспорит за выход в раунд плей-офф квалификации с португальским клубом на выезде.

Сегодня в португальском городе Брага на арене "Мунисипал де Брага" проходит ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между местной "Брагой" и луганской "Зарей". Неделю назад команды встречались в Украине - поединок в Запорожье завершился вничью 1:1. Тогда команды обменялись голами во втором тайме - на результативный дар Орты луганчане ответили голом Караваева. Матч "Брага" - "Заря" начнется в 22.30 по киевскому времени. ТВ-трансляция - телеканал "2+2".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter