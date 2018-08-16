Брага - Заря - онлайн-видеотрансляция, Лига Европы, 3-й квалификационный раунд

22:22, 16 августа 2018
Футбол
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Сегодня в португальском городе Брага на арене "Мунисипал де Брага" проходит ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между местной "Брагой" и луганской "Зарей". 

Неделю назад команды встречались в Украине - поединок в Запорожье завершился вничью 1:1. Тогда команды обменялись голами во втором тайме - на результативный дар Орты луганчане ответили голом Караваева.

Матч "Брага" - "Заря" начнется в 22.30 по киевскому времени. 

ТВ-трансляция - телеканал "2+2".

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Теги: #Заря в Лиге Европы