Два матча Серии А отменены из-за трагедии в Генуе

Италия переживает траур в связи с обрушенем моста Моранди.

Два матча 1-го тура итальянской Серии А "Сампдория" - "Фиорентина" и "Милан" - "Дженоа" отменены в связи с трагедией в Генуе. Об этом сообщает официальный сайт Серии А.

«Президент Серии А принял решение о переносе двух матчей, в связи с просьбами команд "Сампдория" и "Дженоа" из-за случившейся трагедии в Генуе, а также получив согласие со стороны "Фиорентины" и "Милана". Новые даты двух игр будут объявлены в ближайшие дни», - говорится в официальном заявлении лиги.

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Также пока неясна судьба остальных восьми матчей, которые также могут отменить из-за траура.

Как сообщал УНИАН, 14 августа на севере Италии в Генуе произошло обрушение магистрального моста Моранди, длина которого превышает 1 км, высота - 90 метров. Во время обрушения на мосту было 30-35 автомобилей и три грузовика. Число погибших возросло до 39 человек, проводятся поиски еще 10-20 людей.