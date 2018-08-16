Матчи чемпионата Испании по футболу будут проходить в США

Ла Лига заключила партнерское соглашение на 15 лет.

Испанская Ла Лига огласила спонсорское соглашение по продвижению чемпионата Испании в Северной Америке.

Согласно этому договору, некоторые матчи чемпионата, начиная уже с этого сезона 2018/19, будут проходить в США или Канаде, сообщает Isport.

О том, кто и когда будет играть за пределами Испании, пока неизвестно. Однако отмечается, что приоритетными являются матчи Барселоны и Реала - как очные, так и просто с участием каждой команды по отдельности. Контракт рассчитан на 15 лет.

Любопытно, что Суперкубок Испании в этом году прошел в Марокко, где "Барселона" обыграла "Севилью" со счетом 2:1.