Матчи чемпионата Испании по футболу будут проходить в США

14:49, 16 августа 2018
Футбол
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"Реал" будет проводить матчи чемпионата Испании в США / REUTERS

Согласно этому договору, некоторые матчи чемпионата, начиная уже с этого сезона 2018/19, будут проходить в США или Канаде, сообщает Isport.

О том, кто и когда будет играть за пределами Испании, пока неизвестно. Однако отмечается, что приоритетными являются матчи Барселоны и Реала - как очные, так и просто с участием каждой команды по отдельности. Контракт рассчитан на 15 лет.

Любопытно, что Суперкубок Испании в этом году прошел в Марокко, где "Барселона" обыграла "Севилью" со счетом 2:1.

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Теги: #США#Барселона против Реала