Португалец Жозе Мораиш сменил Бойчишина по должности главного тренера "Карпат"

Многолетний ассистент знаменитого Жозе Моуриньо возглавил львовский клуб.

Новым главным тренером «Карпат» стал известный португальский специалист Жозе Мануэль Феррейра де Мораиш – многолетний ассистент Жозе Моуриньо.

Вместе с ним, Жозе Мораиш работал в «Порту», «Интере», «Реале» и «Челси», где неоднократно выигрывал национальные чемпионаты и международные трофеи, в частности, Лигу чемпионов, сообщает Информационный центр ФК «Карпаты».

Жозе Мораиш родился 27 июля 1965 года. В течение игровой карьеры он выступал за «Униан Лейриа», «Атлетику» из Порто и «Пенафиэли».

Тренерскую деятельность новый тренер «Карпат» начал с молодежкой «Бенфики». В качестве главного тренера Жозе Мораиш работал с «Аль-Шабабом» (Саудовская Аравия), турецким «Антальяспором», греческим АЕК и английский «Барнсли».

Информация о тренерском штабе нового рулевого «Карпат» будет озвучена позже.

Ранее сегодня Олег Бойчишин сложил полномочия главного тренера «Карпат» – соответствующее решение принял вице-президент «львов» Олег Смалійчук. При этом, руководитель клуба надеется на то, что Олег Иванович примет предложение продолжить сотрудничество в «Карпатах» на другой должности.