Сборная Украины сохранила позицию в рейтинге ФИФА после ЧМ

Наша команда, как и прежде, находится на 35-м месте.

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) обнародовала новый рейтингнациональных команд, согласно которому сборная Украины сохранила свои позиции.

Команда Андрея Шевченко, как и ранее, находится на 35-м месте в классификации, сообщает официальный сайт ФИФА.

На счету команды 1468 баллов.

Новым лидером рейтинга стал новоиспеченный чемпион мира команда Франции, которая переместилась с 7-го места на 6 позиций вверх. Бронзовый призер ЧМ-2018 команда Бельгии занимает отныне 2-е место в рейтинге, а команда Бразилии, которая выбыла на стадии 1/4 финала - замыкает тройку сильнейших. Вице-чемпион мира 2018 года команда Хорватии расположилась на 4-м месте в рейтинге.

Также в Топ-10 команд мира вошли сборные Уругвая, Англии, Португалии, Швейцарии, Испании и Дании.

Экс-лидер рейтинга чемпион мира-2014 и обладатель Кубка Конфедерации-2017 сборная Германии совершила значительный регресс. После неудачи на ЧМ-2018 (вылет по итогам группового этапа) команда опустилась с 1-го на 15-е место, потеряв 14 позиций.