УЕФА объявил город проведения матча Суперкубка УЕФА-2020
10:57, 16 августа 2018Футбол
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Матч пройдет в Порту на стадионе Драгау.
Суперкубок УЕФА в 2020-м году разыграют в Португалии / uefa.com
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после окончания матча за Суперкубок УЕФА-2018 объявил, что игра 2020-го года состоится в португальском Порту на стадионе "Драгау".
Об этом говорится в официальном релизе на сайте УЕФА.
Также были расписаны подробности следующего матча за Суперкубок УЕФА-2019.
Игра состоится 14 августа 2019 года в Стамбуле (Турция) на стадионе клуба "Бешикташ". Арена "Бешикташа" считается новой, была открыта 11 апреля 2016 года.
Ранее Турция принимала финал Лиги чемпионов (2005) и Кубка УЕФА (2009), когда донецкий "Шахтер" в решающем матче обыграл немемцкий "Вердер" из Бремена.
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