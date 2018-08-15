Сборная Украины обыграла Бельгию на чемпионате Европы по мини-футболу в Киеве

"Сине-желтые" победили со счетом 3:0.

На чемпионате Европы по мини-футболу, который проходит в Киеве, сборная Украины обыграла команду Бельгии в третьем туре турнира.

"Сине-желтые" победили со счетом 3:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинцы набрали 6 очков и продолжают борьбу за выход из группы A. В четверг сборная Украины сыграет против Черногории. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Чемпионат Европы по мини-футболу. Группа А. 3-й тур

Украина - Бельгия - 3:0

Голы: Шайдюк, 13. Пантелейчук, 23. Иванкевич, 37

Турнирная таблица группы А:

1. Черногория – 3 матча, 9 очков

2. Украина – 3, 6

3. Италия – 3, 4

4. Словакия – 4, 4

5. Бельгия – 3, 0

Напомним, 20 команд на ЧЕ-2018 разделены на четыре группы. По две лучшие квалифицируются в плей-офф и сыграют в четвертьфиналах.