Сборная Украины обыграла Бельгию на чемпионате Европы по мини-футболу в Киеве
22:26, 15 августа 2018Футбол
18 0
"Сине-желтые" победили со счетом 3:0.
Сборная Украины по мини-футболу / eurominifootball.com
На чемпионате Европы по мини-футболу, который проходит в Киеве, сборная Украины обыграла команду Бельгии в третьем туре турнира.
"Сине-желтые" победили со счетом 3:0, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинцы набрали 6 очков и продолжают борьбу за выход из группы A. В четверг сборная Украины сыграет против Черногории. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы.
Чемпионат Европы по мини-футболу. Группа А. 3-й тур
Украина - Бельгия - 3:0
Голы: Шайдюк, 13. Пантелейчук, 23. Иванкевич, 37
Турнирная таблица группы А:
1. Черногория – 3 матча, 9 очков
2. Украина – 3, 6
3. Италия – 3, 4
4. Словакия – 4, 4
5. Бельгия – 3, 0
Напомним, 20 команд на ЧЕ-2018 разделены на четыре группы. По две лучшие квалифицируются в плей-офф и сыграют в четвертьфиналах.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter