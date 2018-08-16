Атлетико забил 4 гола Реалу в матче за Суперкубок УЕФА и стал обладателем трофея

Украинский голкипер Андрей Лунин попал в заявку "Реала" на игру, однако на поле не вышел.

В Таллинне завершился матч за Суперкубок УЕФА, в котором встречались победитель Лиги чемпионов прошлого сезона - "Реал" - и победитель Лиги Европы - "Атлетико". Интересно, что впервые в битве за трофей встречались команды из одного города.

"Атлетико" обыграл принципиального оппонента со счетом 4:2, забив два гола в овертайме, сообщает официальный сайт УЕФА.

Счет был открыт уже на 1-й минуте, когда форвард "Атлетико" Диего Коста на скорости обошел пару защитников "Сливочных" и пробил по воротам почти с нулевого угла - голкипер Кейлор Навас оказался бессилен. 0:1.

Ответ "Реала" состоялся на 27-й минуте - Гарет Бэйл идеально навесил с правого фланга на голову Кариму Бензема, который головой переправил мяч в ворота Яна Облака.

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На 63-й минуте рефери назначил пенальти в ворота "Атлетико" за игру рукой Хуанфрана в своей штрафной. В отсутствие Криштиану Роналду миссию главного пенальтиста "Реала" взял на себя капитан команды Серхио Рамос, который уверенно реализовал 11-метровый.

Однако довести дело до победы у "Реала" не получилось. На 79-й минуте Марсело, пытаясь сохранить мяч в игре, обрезался и привез на свои ворота контратаку. Диего Коста сделал дубль - 2:2.

Команды продолжили забивать голы и в дополнительное время. Точнее, делала это в овертайме лишь одна команда - "Атлетико". На 99-й минуте красивый гол в ворота "Реала" забил Сауль. А на 103-й очередная комбинация игроков "Атлетико" завершилась переводом на Коке, который пробил точно в угол. 2:4.

Таким образом, "Атлетико" в третий раз в своей истории стал обладателем Суперкубка УЕФА.

Отметим, что в заявку "Реала" на матч Суперкубка попал украинский голкипер Андрей Лунин, который остался в запасе.

Как сообщал УНИАН, ранее Лунин выиграл с "Реалом" свой первый трофей.