Тренер Мариуполя перед матчем с Бордо в Лиге Европы: в футболе случаются чудеса

В первом поединке, состоявшемся в Украине, французский клуб уверенно переиграл "Мариуполь".

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич поделился ожиданиями от ответного поединка против "Бордо" в 3-м раунде квалификации Лиги Европы.

По поводу предстоящей игры главный тренер "Мариуполя" сказал, что его устроит любой положительный результат.

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«Что касается завтрашнего матча, то хотелось бы, чтобы игра не давала зрителям скучать. После первого матча находимся в не самой хорошей ситуации. Но в футболе случаются чудеса, и мы будем верить, что завтра может что-то подобное произойти. Первое, что будем требовать от футболистов — это играть раскрепощенно и показать хороший футбол. Любой положительный результат нас устроит», - цитирует Бабича Sport Arena.

«Еще думаем над составом. Но небольшая ротация все же будет. Уже берем во внимание матч чемпионата Украины против "Ворсклы", который состоится в воскресенье. Поэтому изменения будут. Думаю, эта ротация пойдет на пользу, как тем ребятам, которые сыграют завтра, так и тем, кто сыграет в воскресенье».

Поединок "Бордо" — "Мариуполь" состоится в четверг, 16 августа. Первый матч в Одессе завершился победой французов со счетом 3:1.