Тренер Браги: не согласен с тем, что мы превосходим украинский клуб

"Заря" проведет в Португалии ответный матч с "Брагой" в квалификации Лиги Европы.

Главный тренер португальской «Браги» Абел Феррейра накануне ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Брага» – «Заря» поделился своими ожиданиями от предстоящей игры, сообщает официальный сайт "Зари".

"В таких матчах гол на выезде важен, но я не знаю, будет ли нам его достаточно. Команды уже знают друг друга, игроки знают стратегический план, мы должны быть верны себе и не изменять стилю нашей игры. Но мы должны быть настороже, владеть мячом и инициативой.

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Я понимаю, что «Заря» будет показывать такую игру, как у себя дома, наш соперник имеет определенный стиль игры, он может оказать на нас давление, но мы должны быть к этому готовы.

Я не согласен с тем, что «Брага» превосходит украинский клуб. Мне нравится, как мои игроки взаимодействуют на поле, но они должны знать, что делать в трудные минуты игры, а такие могут быть. Нам нужно быть сфокусированными на нашей задаче", - отметил Абел Феррейра.

Напомним, что первый матч "Заря" - "Брага", состоявшийся на прошлой неделе в Запорожье, завершился вничью - 1:1. Ответный поединок состоится в четверг, 16 августа. Начало - в 22.30 по киевскому времени.