Коллина объяснил свой уход с поста главы Судейского комитета УЕФА

Также итальянец выразил свое мнение о системе VAR.

Известный итальянский рефери Пьерлуиджи Коллина, который покинул пост главы судейского комитета УЕФА, объяснил мотивы своего поступка.

"Это был просто мой выбор, потому что настало время перемен. Попросил ли кто-то меня уйти в отставку? Наоборот, УЕФА просил меня переосмыслить моё решение и передумать", - цитирует итальянца La Gazzetta dello Sport.

Также Коллина выразил свое мнение о системе VAR.

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"Нет будущего без VAR? Я так не думаю. Но мы живем в такую эпоху, когда везде внедряются новые технологии. В прошлом мы попытались снизить количество ошибок, применив системы определения взятий ворот, и она принесла немало пользы", - добавил Коллина.

58-летний Пьерлуиджи Коллина с 2010 года работал куратором судейского корпуса ФФУ, но в 2017 году в одностороннем порядке расторг контракт.

Без работы после ухода из УЕФА итальянец не остается: он также является главой Судейского комитета ФИФА и консультантом Итальянской ассоциации арбитров.