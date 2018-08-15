Коллина объяснил свой уход с поста главы Судейского комитета УЕФА

16:41, 15 августа 2018
Футбол
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Пьерлуиджи Коллина / REUTERS

Известный итальянский рефери Пьерлуиджи Коллина, который покинул пост главы судейского комитета УЕФА, объяснил мотивы своего поступка.

"Это был просто мой выбор, потому что настало время перемен. Попросил ли кто-то меня уйти в отставку? Наоборот, УЕФА просил меня переосмыслить моё решение и передумать", - цитирует итальянца La Gazzetta dello Sport.

Также Коллина выразил свое мнение о системе VAR.

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"Нет будущего без VAR? Я так не думаю. Но мы живем в такую эпоху, когда везде внедряются новые технологии. В прошлом мы попытались снизить количество ошибок, применив системы определения взятий ворот, и она принесла немало пользы", - добавил Коллина.

58-летний Пьерлуиджи Коллина с 2010 года работал куратором судейского корпуса ФФУ, но в 2017 году в одностороннем порядке расторг контракт.

Без работы после ухода из УЕФА итальянец не остается: он также является главой Судейского комитета ФИФА и консультантом Итальянской ассоциации арбитров.

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Теги: #УЕФА#Пьерлуиджи Коллина