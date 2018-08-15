Бразилец Жилмар продолжит тренировать ФК Львов, несмотря на отставку
Бывший главный тренер ФК "Львов" Жилмар продолжит руководить тренировочным процессом команды после своей отставки. Об этом стало известно сайту "Трибуна".
Сегодня стало известно о том, что новым главным тренером команды станет Владимир Мазяр, но, как сообщается, он будет лишь посещать флеш-интервью и пресс-конференции. О других функциях Мазяра в клубе пока неизвестно. Также остается не ясным, будет ли Жилмар присутствовать на скамье для запасных на матчах ФК "Львов".
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Как сообщал УНИАН, бразилец Жилмар покинул пост наставника "Львова". Напомним, ФФУ направила львовянам письмо с требованием уволить бразильского тренера, так как он не имеет необходимого уровня квалификации для этой работы.
Под руководством Жилмара ФК "Львов" набрал 4 очка в первых четырех турах и на данный момент занимает 7-е место в турнирной таблице УПЛ.