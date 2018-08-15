Бразилец Жилмар продолжит тренировать ФК Львов, несмотря на отставку

Официально новым наставником команды Премьер-лиги назначен Владимир Мазяр.

Бывший главный тренер ФК "Львов" Жилмар продолжит руководить тренировочным процессом команды после своей отставки. Об этом стало известно сайту "Трибуна".

Сегодня стало известно о том, что новым главным тренером команды станет Владимир Мазяр, но, как сообщается, он будет лишь посещать флеш-интервью и пресс-конференции. О других функциях Мазяра в клубе пока неизвестно. Также остается не ясным, будет ли Жилмар присутствовать на скамье для запасных на матчах ФК "Львов".

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Как сообщал УНИАН, бразилец Жилмар покинул пост наставника "Львова". Напомним, ФФУ направила львовянам письмо с требованием уволить бразильского тренера, так как он не имеет необходимого уровня квалификации для этой работы.

Под руководством Жилмара ФК "Львов" набрал 4 очка в первых четырех турах и на данный момент занимает 7-е место в турнирной таблице УПЛ.