Матчи Динамо и Аякса в плей-офф Лиги чемпионов состоятся 22 и 28 августа

Оба матча начнутся в 22.00 по киевскому времени.

Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил даты и время начала матчей раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

Матчи киевского "Динамо" и амстердамского "Аякса" начнутся в 22.00 по киевскому времени, сообщает официальный сайт турнира.

Первая игра состоится в среду, 22 августа, в Амстердаме, ответная - во вторник, 28 августа, в Киеве.

В случае победы по сумме двух матчей "Динамо" выйдет в основной турнир Лиги чемпионов УЕФА, где уже представлен сильнейший клуб страны - донецкий "Шахтер".

Жеребьевка Лиги чемпионов-2018/19 состоится в четверг, 30 августа, в Монако (Франция).