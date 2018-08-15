Матчи Динамо и Аякса в плей-офф Лиги чемпионов состоятся 22 и 28 августа

14:54, 15 августа 2018
Футбол
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Определились даты матчей &quot;Динамо&quot; и &quot;Аякса&quot; в плей-офф Лиги чемпионов / footballgazeta.com

Матчи киевского "Динамо" и амстердамского "Аякса" начнутся в 22.00 по киевскому времени, сообщает официальный сайт турнира.

Первая игра состоится в среду, 22 августа, в Амстердаме, ответная - во вторник, 28 августа, в Киеве. 

В случае победы по сумме двух матчей "Динамо" выйдет в основной турнир Лиги чемпионов УЕФА, где уже представлен сильнейший клуб страны - донецкий "Шахтер". 

Жеребьевка Лиги чемпионов-2018/19 состоится в четверг, 30 августа, в Монако (Франция).

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Теги: #УЕФА#Лига чемпионов#Динамо Киев