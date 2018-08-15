Adidas представил новый мяч Лиги чемпионов сезона 2018/19
13:47, 15 августа 2018Футбол
119 0
Мяч будет ярко-синего цвета, но фирменные звезды останутся.
мяч Лиги чемпионов станет отныне ярко-синим, но звезды останутся / twitter.com/adidasfootball
Компания Adidas представила новый мяч, которым будут играться матчи группового этапа Лиги чемпионов-2018/19.
Футбольный "снаряд" выполнен в ярко-синем цвете, но фирменные лиго-чемпионовские звезды в его дизайне по-прежнему присутствуют, сообщается на страничке adidas Football в Twitter.
Любопытьно, что турнир не меняет производителя своих мячей с 2001 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter