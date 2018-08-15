Adidas представил новый мяч Лиги чемпионов сезона 2018/19

13:47, 15 августа 2018
Футбол
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мяч Лиги чемпионов станет отныне ярко-синим, но звезды останутся / twitter.com/adidasfootball

Футбольный "снаряд" выполнен в ярко-синем цвете, но фирменные лиго-чемпионовские звезды в его дизайне по-прежнему присутствуют, сообщается на страничке adidas Football в Twitter.

Любопытьно, что турнир не меняет производителя своих мячей с 2001 года.

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Теги: #УЕФА#Лига чемпионов